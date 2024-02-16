هبوط أرضي جديد بزناتة في طرابلس.. يبتلع سيارة

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ابتلع هبوط أرضي جديد في جزء من طريق زناتة القديم بالقرب من مدرسة جيل الوحدة- سيارة في العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان مقتضب، إن هبوطًا أرضيًا بطريق زناتة القديم تسبب في سقوط سيارة داخله، دون أن تضيف مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الهبوط.

وسبق أن حدث هبوط أرضي في منطقة زناتة مطلع الشهر الجاري، ما تطلب إجراء صيانة لشبكة المياه الرئيسية في المنطقة. وقالت مديرية أمن طرابلس حينها، إنها تتعاون مع شركة المياه، لحل مشكلة الهبوط، وصيانة خط المياه (قطر 600) بمنطقة زناتة القديمة.

وفي الثامن ديسمبر من العام الماضي، حدث هبوط أرضي بطريق الجامعة، ما تسبب في انقلاب سيارة، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية. وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي قفل هذا الطريق باتجاه الفراج، لتنفيذ أعمال الصيانة.

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، حينها، المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي بطريق الجامعة في العاصمة طرابلس، داعيًا إلى معرفة أسباب هذا الهبوط والعمل على معالجته.

وحض “الدبيبة” على ضرورة إقفال الأجزاء التي تعاني المشاكل الفنية نفسها، في الجزء الذي هبط من الأرض.

آنذاك، أوضح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أن الهبوط الأرضي المفاجئ الذي حدث بطريق الجامعة “كان بسبب خط مياه قديم متهالك جرى تنفيذه منذ العام 1978″، منبهًا إلى أن صيانة الجزء المنهار من الطريق ضمن أعمال المرحلة الثانية لعملية استبدال خط المياه بالكامل التي بدأ الجهاز في تنفيذها في وقت سابق.