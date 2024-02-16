موظفو “السياحة” يحتجون أمام وزارتهم: نرفض قرار الدبيبة ولن نسلم المقر لمجلس الدولة

أخبار ليبيا 24

نظم موظفو وزارة السياحة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتسليم مقر الوزارة في العاصمة طرابلس للمجلس الأعلى للدولة.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقرار الدبيبة بشأن تسليم مبنى الوزارة للمجلس الأعلى للدولة، أمام مقر الوزارة بطرابلس.

وردد الموظفون خلال الوقفة الاحتجاجية العديد الهتافات، كان أبرزها “ادبيبة يا ادبيبة.. المبنى ما منسيبه، بالروح بالدم نفديك يا مبنانا، يا تكالة يا تكالة.. خلي المبنى في حاله”.

كما رفع المحتجون لافتات منددة بالقرار ومنها “انتظرنا عودة الحياة لقطاع السياحة فجاءتنا شهادة الوفاة” و”اغتصاب مقر وزارة السياحة من قبل المجلس الأعلى للدولة”.

وأيضًا من ضمن اللافتات التي رفعها المحتجون: “حرصا منا على قطاعنا ووزارتنا.. دعونا نعمل ونتقدم ونتقدم”.

وقال عدد من الموظفين إنهم يقفون احتجاجًا على قرار “الدبيبة” بتسليم مقر الوزارة للمجلس الأعلى للدولة، دون النظر في هذه الخطوة بطريقة صحيحة ودون دراسة ما قد يترتب عليها من أمور تسيء لأداء وعمل الموظفين.

وطالب المحتجون، رئيس الحكومة والمسؤولين، بالتدخل لحل هذا الموضوع وإعادة النظر في القرار غير المدروس.

وكان قد أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، مطلع شهر فبراير الجاري، قرارًا يقضي بتسليم مبنى وزارة السياحية بحكومته إلى المجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي قوبل بامتعاض شديد من موظفي الوزارة.