“مكافحة المخدرات” يضبط أكثر من 2000 قرص “ترامادول”

أخبار ليبيا 24

ضبط أفراد مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، شخصًا من ذوي السوابق، يمتهن بيع وترويج الأقراص المخدرة.

وأوقف أفراد المكتب، المتهم، عقب كمين محكم، وعُثر بحوزته على ألف قرص مخدر نوع “ترامادول”، ومبلغ مالي، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى اتخاذ جهاز مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفي بيان منفصل، قال مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إنه تمكن من ضبط شخص من ذوي السوابق يمتهن بيع وترويج الأقراص المهلوسة.

وأوضح البيان، أنه عقب إعداد كمين محكم من أعضاء المكتب، جرى ضبط المتهم وبحيازته 1100 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانوني.

وفي سياق متصل، شرعت إدارة الشؤون الوقائية والإرشاد بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطلاق ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات، بمدرسة المجاهد للتعليم الأساسي في بنغازي.

وشملت الدورة كيفية التصدي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، والنقاش عن خطر المخدرات على الأسرة والمجتمع، إضافة إلى إطلاع الطلاب على صفحة الجهاز لملاحظة جهود أعضاء الجهاز في عملية التصدي لهذه الظاهرة.

الجدير بالذكر، أن فريق العمل بإدارة الشؤون الوقائية والإرشاد بجهاز مكافحة المخدرات، التقى رئيس الجهاز، اللواء عادل عبد العزيز، وجرى التأكيد على ضرورة الإنفاذ في العمل على المشروع الوطني الخاص بالتوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.