مركز الأرصاد: تراجع تدريجي للأمطار الغزيرة على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث “انقشاع” للسحب الممطرة تدريجيا على مناطق الشمال الشرقي لليبيا التي شهد اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة بعض الأحيان.

وقال المركز، في نشرته اليوم الجمعة، إن الطقس يبقي معتدلًا على معظم مناطق البلاد. وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر فبراير.

وأوضح، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين (14-18) مئوية على مناطق الشمال، وما بين (20-25) مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي وقد يتخللها أمطار خفيفة.

وذكر المركز، احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

نزوح عائلات بسبب غزارة الأمطار

والخميس اضطرت عائلات بحي الجامع القديم في سوسة بالجبل الأخضر، إلى النزوح عن منازلها، جراء غزارة الأمطار، وخشية تكرار سيناريو الفيضانات التي ضرب المنطقة في سبتمبر الماضي.

ووفق إفادة الناشط في بلدية سوسة، وسيم بالط، فقد سُجلت حالات نزوح من الحي بعد غرقه بسبب غزارة الأمطار التي هطلت ليل الأربعاء- الخميس.

وأكد “بالط”، في حديثه لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم الخميس، أن الأوضاع في سوسة ليست بالخطيرة، مشيرًا إلى أن كارثة “إعصار دانيال” لا تزال تشكل هاجسًا لدى المواطنين. وقال بالط: “نفس الشوارع في سوسة القديمة كانت تغرق قبل حتى إعصار دانيال”.

وأضاف: “بعد الإعصار اتسعت الأودية بسبب قوة تدفق المياه، لذلك فإن سرعة جريان السيول أصحبت أكبر”. وأوضح الناشط: “العائلات انتقلت إلى منازل أقاربها وستعود بعد تحسن الأوضاع”.