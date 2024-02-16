محافظ المصرف المركزي يجتمع بـ”وكالة أمريكية” مجددًا لـ”رفع كفاءة موظفيه”

أخبار ليبيا 24

حضر الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الاجتماع الأول للعام 2024 مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالعاصمة التونسية؛ وذلك للوقوف على آخر مُستجدات مشروع “رفع قدرات وكفاءة موظفي مصرف ليبيا المركزي”، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، والذي انطلق أواخر العام 2021.

كما حضر الاجتماع نائب المحافظ، مرعي البرعصي، وجون كارديناسJohn Cardenas ، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، ومدراء الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وخبراء من الوكالة والشركة المنفذة للمشروع “براغما – pragma.

واستعراض المجتمعون ما جرى إنجازه في المشاريع الأساسية؛ وأهمها ميزان المدفوعات والرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وإدارة الاحتياطيات وإدارة المخاطر وتطوير الموارد البشرية ووضع أولويات للمرحلة المقبلة. في تطوير القطاع المصرفي.

نقاط النقاش والإنجازات

وبحث “الكبير”، مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية، آلية تحسينات أنظمة وعمليات ميزان المدفوعات لتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير آليات الرقابة وتعزيز الإجراءات لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

واستعرض الحاضرون آخر المستجدات في مشروع رفع قدرات وكفاءة موظفي ليبيا المركزي، وتحسين إدارة الاحتياطيات المالية لتعزيز استقرار النظام المالي.

كما بحث “الكبير” مع وفد الوكالة الأمريكية، تطوير نظم إدارة المخاطر لتحسين قدرة المصرف المركزي على التعامل مع التحديات المالية، وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية لرفع كفاءة وتأهيل موظفي المصرف المركزي.

الختام

وفي الختام، جرى التأكيد على أهمية الشراكة بين المصرف والوكالة الأمريكية، في تعزيز القدرات والكفاءة في القطاع المصرفي الليبي.

ووضع خطط للمرحلة المقبلة لضمان استمرارية التحسينات والتطوير في مجالات متعددة، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا.

وتعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، إحدى الوكالات الحكومية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز السلام والأمن والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الدعم الإنساني والتنموي.

ومنذ سقوط نظام القذافي، قدمت USAID دعمًا متواصلًا لليبيا من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.