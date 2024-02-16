للكشف على المواطنين.. الهلال الأحمر بنغازي يطلق قافلة طبية لمنطقة السلك  

أخبار ليبيا 24

أطلق الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي قافلة طبية لمنطقة السلك، جرى خلالها الكشف عن 45 مواطن كشفًا صحيًا كاملًا.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، أنه جرى الكشف الصحي الكامل للمواطنين بتخصصات مختلفة منها تخصصي الباطنة و الاطفال.

وأشار الهلال الأحمر الليبي إلى أنه، جرى توزيع أدوية طبية ومستلزمات أطفال بعدد يقدر 80 حصة .

وأوضحت الجمعية أن هذه القوافل تأتي، من ضمن برنامج القوافل الطبية التابع لقسم الصحة بالهلال الاحمر الليبي فرع بنغازي.

ومنطقة السلك هي قرية في ليبيا رعوية بها عدد من مخططات الإسكان الرعوي، تقع إلى الجنوب الشرقي لبلدة سلوق الواقع جنوب مدينة بنغازي.

وتبعد عن سلوق بحوالي 40 كيلو متر، وتتبع السلك المجلس البلدي سلوق، ويبلغ عدد سكان المنطقة 4.555 نسمة حسب تعداد سكان ليبيا لسنة 2010.

منطقة الجرير

وفي نوفمبر من العام الماضي، قامت الوحدة بتجهيز قافلة طبيّة خاصة لمنطقة “الجرير” وهي منطِقة صحراويّة تبعد حوالي 140 كيلومترًا عن مدينة بنغازي، و15 كيلومترًا عن الطّريق المُعبد.

وأشارت الجمعية إلى أن المنطقة تعاني من عدم وجود مركز صحّي، بالتّالي جرت زيارات منزليّة للعائلات لتقديم الرّعاية الصّحيّة وإجراء الفحوصات الطّبيّة وتقديم الأدوية اللازمة لهم.

ولفتت إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة الزّيارات الطّبية التي تقوم بها وحدة القوافل الطّبية؛ والتي تهدف للوصول إلى الفئات المستضعفة الأكثر احتياجًا في مدينة بنغازي وتعزيز الوعي والتّوعية الصّحيّة لديهم.