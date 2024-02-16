لارتفاع منسوب المياه.. “الإمداد الطبي” يرسل أدوية ومحاليل إلى “مركز زليتن” 

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإمداد الطبي، اليوم الخميس، إرسال شحنة من الأدوية والمحاليل الطبية لدعم مركز زليتن الطبي.

وأوضح الجهاز، عبر حسابه على “فيس بوك”، أن إرسال شحنة الأدوية يأتي تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية، ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، لدعم مركز زليتن الطبي بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف جهاز الإمداد الطبي، أن إرسال الشحنة الطبية يأتي كذلك تحسبًا لأي طارئ، نظرًا لارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة مؤخرًا.

وأكد الجهاز أن إرسال هذه الشحنات استكمالًا لخطة الاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الإمداد لدعم المراكز الطبية داخل بلدية زليتن.

وكان مجلس النواب، أعلن مطلع فبراير الجاري، مدينة زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها.

وفي ذات السياق، طالب أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن، بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي.

وشدد النواب على ضرورة تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل مؤقتة للسكان.

كما أعلنت الحكومة الليبية، وصول فريق خبراء مصريين من شركة “أيكون” المصرية للاستشارات الهندسية إلى مدينة زليتن، لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وذكرت الحكومة، أن الفريق سيقدم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.