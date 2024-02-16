لاختلاسه أكثر من 7 ملايين دينار..النيابة العامة: حبس موظف بمصرف “الجهورية” فرع “الحرشة” 

أخبار ليبيا 24

أكدت مكتب النائب العام، أن محكمة استئناف الزاوية، أمرت بحبس موظف فرع مصرف الجمهورية – الحرشة لاختلاسه أكثر من سبعة ملايين دينار.

وأضاف المكتب أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية ، تصدت لواقعات فساد شابت نشاط الموظف المذكور.

وأوضح مكتب النائب العام، أن المحقق بحث واقعة اختلاس سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً ؛ فأكدت محصِّلة البحث دلائل اتجاه إرادة موظف الفرع نحو اختلاس المبلغ المالي.

وأشار المكتب إلى أن الموظف تعمد تمويه مصدر المبلغ والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله من حساب المصرف إلى أربعة عشر حساباً مصرفياً أدخلها في نظام المصرف باستعمال مستندات مصرفية مزورة.

وأفاد مكتب النائب العام، أن هذا الفعل هيأ حالاً سهَّلت سحب المبلغ نقداً والانتفاع به دون حق.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى بذلك إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية.

وقبل يوم واحد، أمرت النيابة العامة بحبس موظف حسابات في فرع مصرف الجمهورية – البريد، لتعمّده إدخال وثيقة طلب تحويل أموال نسبت زوراً إلى أحد عملاء المصرف؛ ثم توجَّهت إرادته نحو إجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه.

وذكر أن بحث أنجزه نائب النيابة، بمكتب النائب العام، حول مشروعية معاملات مصرفية في فرع المصرف؛ كشفت عن اتجاه إرادة الموظف؛ إلى تنفيذ عمليات مصرفية رام من خلالها تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه؛ ب

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم قصد من هذا الفعل تمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها ؛ فتأتى له سحب عشرات الآلاف من الدينارات، والانتفاع بها دون حق.