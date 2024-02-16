عدو بوتين الأبرز.. وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

أخبار ليبيا 24

أعلنت دائرة السجون الفيدرالية في روسيا، وفاة المعارض الروسي ألكسيج نافالني، الذي مات في أثناء وجوده في السجن.

واليوم الجمعة، قالت دائرة السجون الفيدرالية، إن المدان “نافالني” شعر بالمرض، وأغمي عليه.

وجاء في البيان الصادر عن دائرة السجون، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية من المنشأة، وصلوا على الفور وجرى استدعاء فريق طبي للطوارئ.

وأشارت إلى إنه جرى تنفيذ جميع إجراءات الإنعاش اللازمة والتي لم تسفر عن نتائج إيجابية. وأضاف البيان أن أطباء الطوارئ أعلنوا وفاة المحكوم عليه، ولم يعرف بعد سبب الوفاة.

وفي 17 أبريل من العام 2021، قال أطباء المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني، إنه “سيموت في غضون أيام معدودات” إذا لم يحصل على رعاية طبية.

وأوضح الأطباء حينها، أن نتائج فحوص الدم التي خضع لها نافالني أخيرًا تُظهر أنه عرضة لسكتة قلبية أو فشل كلوي في أية لحظة.

ودخل نافالني، الذي كان يعمل محاميًا، في إضراب عن الطعام لمدة 18 يومًا، للحصول على علاج أفضل لآلام حادة يعانيها في الظهر وخَدر في الساق.

ويعد “نافالني” من أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد سُجن إثر إدانته باتهامات قديمة بالاختلاس.

وظل المعارض الروسي ناشطًا في مجال مكافحة الفساد، لزمن طويل، هو الوجه الأبرز للمعارضة الروسية للرئيس فلاديمير بوتين.

ولدى المعارض البالغ من العمر 47 عامًا، ملايين المتابعين الروس على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن من إيصال بعض مؤيديه إلى المجالس المحلية في سيبيريا في انتخابات عام 2020.

وقاد احتجاجات في عموم البلاد ضد السلطات. لكنه لم يتمكن من تحقيق، ما يعد على الأرجح، حلمه الأكبر في تحدي بوتين في صناديق الاقتراع.

ومُنع من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2018، بسبب إدانته في محكمة روسية بتهمة الاختلاس.

ونفى نافالني بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: “إن مشاكله القانونية كانت انتقاما للكرملين منه بسبب انتقاداته الشديدة”.