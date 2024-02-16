خلال مؤتمر دولي بالرباط.. تكالة: نتعاون لمواجهة تحديات التنمية المستدامة ولتعزيز السلام

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إن الهدف الأبرز من المؤتمر البرلماني للغرف الثانية بالعالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية هو خلق ظروف لتعزيز السلام والاستقرار لبلدان المؤتمر؛ عبر تبني سياسات شراكة استراتيجية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واعتبر “تكالة”، خلال كلمته بالمؤتمر البرلماني، أن هذه اللقاءات تشكل فضاءً لبحث واستعراض آفاق التعاون لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن العالم يمر بتحديات وأزمات تلقي بظلالها على المشهد الأمني والسياسي؛ ما جعل التحديات الاقتصادية أكثر تعقيدًا لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية، وأضاف: “في ظل التسارع والاستقطاب الحاد تترتب علينا مسؤوليات جسام لحشد القوى والطاقات وتعبئة الموارد وخلق فرص لضمان نجاح جهود بناء تجمع بلداننا، وذلك من خلال دعم مسارات الدعم الاقتصادي وبناء الشركات الاستراتيجية”.

كما حض “تكالة” البرلمانيين على تهيئة بيئة سياسية تشريعية تسهم في تحقيق التنمية وتوفر شروطها عبر القيام بدورها في الرقابة على السياسات الحكومية وممارسة مهامها المتعلقة بإقرار الميزانيات وبذل الجهود في تأهيل القطاعات الصناعية والخدمية، والاستفادة من القدرات الشابة وحثهم على المشاركة والإبداع والابتكار.

ودعا إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني عبر الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل قطاع غزة وما حوله.

وقال: “ينبغي ألا نغفل عن معاناة الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له أشقاؤنا في غزة من تنكيل وقتل وتشريد في جريمة إبادة جماعية”.

وحض “تكالة” على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، ودعم الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه التاريخي في استرداد أرضه المغتصبة والعيش عليها بكرامة.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط، على مدى يومين، فعاليات المؤتمر تحت عنوان “التعاون جنوب جنوب”؛ لمناقشة دور البرلمانات الوطنية والاتحادات والبرلمانات الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية المشتركة.