خلال لقاء نظيره المغربي.. “تكالة”: تعزيز الاستقرار في المنطقة العربية “ضرورة”

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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه لا بد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية، ودعم تطلعات الشعوب العربية في التنمية والرخاء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده “تكالة”، أمس الخميس، مع رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي النعم ميارة، وذلك على هامش المؤتمر البرلماني للغرف الثانية بالعالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية المنعقد بمدينة الرباط المغربية.

وأكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان مقتضب، أنه جرى خلال اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكان قد وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ظهر الأربعاء الماضي، الرباط، رفقة وفد من المجلس، وذلك بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

ورافق “تكالة”، خلال الزيارة، وفد يضم أعضاء المجلس الأعلى للدولة: بشير الهوش وأمينة المحجوب وأمال الصلابي وأحلام علوة.

وكان في استقبال “تكالة” والوفد المرافق له، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين المغربي محمد حنين، والقائم بالأعمال الليبي لدى الرباط أبوبكر الطويل، وعدد من الدبلوماسيين بالسفارة.

وقال “تكالة”، إن الهدف الأبرز من المؤتمر البرلماني للغرف الثانية بالعالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، هو خلق ظروف لتعزيز السلام والاستقرار لبلدان المؤتمر عبر تبني سياسات شراكة استراتيجية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واعتبر “تكالة”، خلال كلمته بالمؤتمر البرلماني، أن هذه اللقاءات تشكل فضاءً لبحث واستعراض آفاق التعاون لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن العالم يمر بتحديات وأزمات تلقي بظلالها على المشهد الأمني والسياسي؛ ما جعل التحديات الاقتصادية أكثر تعقيدًا، لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية، وأضاف: “في ظل التسارع والاستقطاب الحاد تترتب علينا مسؤوليات جسام لحشد القوى والطاقات وتعبئة الموارد وخلق فرص لضمان نجاح جهود بناء تجمع بلداننا، وذلك من خلال دعم مسارات الدعم الاقتصادي وبناء الشركات الاستراتيجية”.