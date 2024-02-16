حمّاد لـ غوتيريش: باتيلي منحاز للحكومة منتهية الولاية وإحاطته شابها الكثير من المغالطات

أخبار ليبيا 24

قال، أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إن إحاطة المبعوث الأممي عبداللهِ باتيلي، أمام مجلس الأمن شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور.

جاء ذلك في خطاب وجهه، فجر اليوم الجمعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء الدائمون بمجلس الأمن.

وقال “حمّاد”: “سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا؛ مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر”.

وأضاف: “لا يقوم “باتيلي” بدوره الذي كلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها باعتباره جهة ميسرة للحوار السياسي، والدليل على ذلك قيامه بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له منذ عدة أشهر، بالرغم من كونها هي الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب الليبي بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية”.

وقال “حمّاد”: “يتضح من إحاطة السيد المبعوث الخاص للأمين العام أنه يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية. نرى ذلك جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن الحكومة الليبية قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق عدد 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية”.

وأضاف “حمّاد”: “لم يحصل ذلك سواء بشكل رسمي أو غير رسمي فالفروع موجودة على رأس عملها.. الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم وإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني”.

وتابع “حماد”: “على المستوى المحلي خصصت الحكومة الأموال التي تفوق ثمانية ملايين دينار ليبي وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاز انتخاب عدد 14 مجلسا محليا للبلديات الواقعة.. تمت هذه العمليات الانتخابية في جو تسوده الديمقراطية الحقيقية واعتمدت نتائجها من المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم وزارة الحكم المحلي، وباشرت هذه المجالس المنتخبة أعمالها المكلفة به داخل البلديات”.

وقال رئيس الحكومة المعينة من البرلمان: “اتضح لنا وبشكل مؤكد انحياز “باتيلي” إلى الحكومة منتهية الولاية.. كل تصرفاته تنبئ عن مؤازرته لها في الاستمرار في اغتصاب السلطة بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق”.

وأضاف “حمّاد”: أن “حل المشكلة الليبية لا يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سياسة الإقصاء وتغليب طرف على آخر وتجاهل إرادة أغلب الشعب الليبي.. الأمر يتطلب إبعاد “باتيلي” عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلفا مناسبا له همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة”.