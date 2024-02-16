ثوار الزنتان: لا شرعية للدبيبة.. ونطالب بالانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعلن ثوار مدينة الزنتان عدم الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، متهمين إياها بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد.

ووصف الثوار، اليوم الجمعة، الحكومة، بأنها “حكم العائلة”، مؤكدين تورطها في جرائم فساد ونهب لأموال الشعب وأنها سبب تفاقم البطالة.

تصحيح مسار الثورة

وفي بيان صادر عن ثوار الزنتان، دعوا جميع الثوار في ليبيا إلى التحالف من أجل تصحيح مسار الثورة وإسقاط حكومة الدبيبة.

وأكد الثوار استعدادهم لاستخدام كل الوسائل لتحقيق أهدافهم. كما حمّلوا البعثة الأممية والمجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث، مطالبين بتشكيل مجلس أعلى لقيادة الثورة والانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة.

احتقان الوضع

مصادر في العاصمة طرابلس، كشفت عن أن قوات تتبع آمر المنطقة الغربية العسكرية أسامة الجويلي، الذي أقاله رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة من إدارة المخابرات العسكرية- تتجه إلى جنوبي المدينة.

وبالتزامن مع بيان الثوار، رصد نشطاء التواصل الاجتماعي، قوات مسلحة تتبع آمر المنطقة الغربية العسكرية، أسامة الجويلي، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، من إدارة المخابرات العسكرية.

العربات الآليات كانت تحمل شعارات ولافتات، كتب عليها: “تسقط حكومة العائلة الواحدة” و”تسقط حكومة النهب والسلب”.

وقالت مصادر مطلعة، إن أرتالًا ضخمة تابعة لـ”الجويلي” آتية من عدة مدن بمنطقة الجبل الغربي، تتجول داخل مدينة الزنتان وضواحيها، ما ينذر باشتباكات وشيكة.

ويشهد الغرب الليبي توترًا أمنيًا عقب قيام الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا، منها رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار، وتغييرات كبيرة في المؤسسات الحكومية لصالحه وصالح مدينته مصراتة .