توقفت عقدًا.. عمليات “العمود فقري” الناجحة تعود لبنغازي بمعاونة أطباء مصريين

أخبار ليبيا 24

دخلت الفرحة بيوت أسر ليبية كثيرة، بعد نجاح العمليات الجراحية التي خضع لها ذويهم في مركز بنغازي الطبي، لإصلاح اعوجاج العمود الفقري، بحسب بيان لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، أشادت خلاله بجهود فريق طبي مصري زائر، ساعد زملاءه في ليبيا.

الفريق المصري، يضم استشاريين متخصصين في جراحة العمود الفقري والأعصاب بجامعة القاهرة، أشرفوا على تنفيذ جميع الجراحات، بقيادة الدكتور حسام صلاح والدكتورة سمر حسين والدكتور عبد الحكيم الشلطامي.

العمليات الأولى من نوعها

وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية لليبيا خلال العقد الماضي، حيث كانت العمليات الجراحية لإصلاح اعوجاج العمود الفقري متوقفة لمدة تزيد عن 10 سنوات.

وجاء استئناف العمليات استجابة لتوجيهات وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، الذي أكد على ضرورة توطين العلاج وتوفيره في الداخل.

توطين الخدمات الطبية

ويأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج شامل لتوطين الخدمات الطبية وتعزيز القدرات الطبية المحلية في ليبيا، إذ جرى تحديد حوالي 40 حالة تستهدفها هذه العمليات، وستستمر الوزارة في بذل الجهد لتوفير العلاج لجميع الحالات التي تعاني من اعوجاج العمود الفقري، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد وتحقيق أقصى فائدة للمرضى.

وأشارت الوزارة، إلى مذكرة تفاهم وقعتها السلطات الليبية والمصرية، تضمن تبادل الخبرات المهنية والعلمية ومشاركة قواعد البيانات بينهما، بما يحقق القيمة المضافة والمنفعة.

ويعكس هذا الإنجاز التعاون الطبي والإنساني بين ليبيا ومصر، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.