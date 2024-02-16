تراجع سعر برنت وإيرادات ليبيا من الخام تتجاوز 1.5 مليار دولار في يناير

أخبار ليبيا 24

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المورد الأهم لليبيا وعمود الاقتصاد الوطني، تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.77 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم الجمعة، أربعة سنتات إلى 78.07 دولارا للبرميل.

جاء ذلك وسط توقعات بتباطؤ الطلب من جانب وكالة الطاقة الدولية، بعد مكاسب في الجلسة السابقة بفضل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، التي أثارت التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة، يوم الخميس، إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

وقال محللون، وفقا لرويترز، إن خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط قد يستمر في توجيه أسعار النفط الخام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، يوم الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه وقلصت توقعاتها للنمو لعام 2024، في تناقض حاد مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووكالة الطاقة الدولية هي هيئة مراقبة الطاقة في العالم الصناعي.

وفي أحدث تصريح للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.2 برميل يوميًا. وقالت المؤسسة إن عادات المبيعات الخارجية للنفط الخام بلغت في يناير 2024 أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي.

وتعتمد ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، بشكل كبير على عائدات صادراتها من الطاقة. وتستهدف المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج من النفط الخام إلى 2 مليون برميل.