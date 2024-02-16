بعد قطع الرواتب واشتعال الاضطرابات زاد عدد الحراس.. هل يخاف الدبيبة من مصير القذافي؟

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ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، أمام مقر بلدية طرابلس، محاطًا بعدد كبير من الحراس الشخصيين، ووجه حديثه للمعارضين للاحتفالات التي أعلنت عنها حكومته بمناسبة الذكرى السابع عشر من فبراير.

ظهور “الدبيبة” -الذي لوحظ فيه ازدياد عدد الحراس الشخصيين بعد مرور 91 يومًا عن صرف آخر راتب استلمه المواطن الليبي- كان إشارة واضحة للأزمة الاقتصادية التي تسبب بها “الدبيبة” بمصروفات حكومته وما يقال حول اختلاساتها، متسببًا في عجز بقيمة 16.3 مليار دولار.

ظهور الدبيبة الأخير، اليوم الجمعة، وهو محاط بحراسه الشخصيين، ذكّر الليبيين بظهور الزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي، في أيامه الأخيرة، فقد كان الراحل يظهر هو الآخر محاطًا بحراسه، الأمر الذي قد يمكن تفسيره بأن “الدبيبة” أصبح يخاف من أن يلقى نفس مصير القذافي.

وقال الدبيبة، الذي ظهر أمام معارضي احتفالات 17 فبراير منفعلًا: “لسنا متاعين فسق أو خيانة.. نحن نعبد الله ونذكر الله في اجتماعنا هذا.. لا يمكن أن يتم توجيهكم إلى المطالبة بعدم الاحتفال”.

وتابع “الدبيبة”: “هذا الاحتفال لذكر الله واحترام كامل لناسنا وآدميتنا وخصوصيتنا كليبيين”.

واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وسائل الإعلام المحلية، بتوجيه المتظاهرين الرافضين للاحتفال بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير الثالثة عشر، وذلك من خلال إيهامهم بأن الاحتفال به فسق وفجور وصرفت عليه أموال طائلة.

وفي إطار التجاذبات الدائمة بين حكومة الدبيبة المنتهية الولاية والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، أقدمت الحكومة الليبية، على إلغاء الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك ردًا على ما يُوصف بإسراف وبذخ غريمتها الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، التي تستعد لإحياء هذه الذكرى في ميدان الشهداء، الذي أغلق مساء أمس الخميس.

وأرجعت حكومة حمّاد، إلغاء الاحتفال تضامنًا مع ضحايا السيول التي ضربت درنة ومدن بشرق ليبيا؛ وحفاظًا على المال العام، وتوظيفًا للإمكانات البشرية والمادية كافة في مجال إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة، عبر صندوق إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

كما دافعت الحكومة، عن موقفها، قائلة إن الإلغاء يعد تقديرًا لما يمر به أهلنا بمدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لكنها أوضحت أنه يسمح للمواطنين بالاحتفال بهذه المناسبة تعبيرًا عن حقهم الدستوري في البيوت والشوارع.

ولم تنقطع التجاذبات بين الحكومتين خلال الأسابيع الماضية، بشأن مجريات الأحداث في ليبيا وطريقة التعامل معها. علمًا بأن التقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة تحدث عن مخالفات مالية في بعض الجهات، التابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية.