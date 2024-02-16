النصر يسعى للابتعاد بصدارة المجموعة الأولى خارج ملعبه.. على حساب الصقور

أخبار ليبيا 24

يسعى نادي النصر إلى الابتعاد بصدارة المجموعة الأولى، ومواصلة سلسلة الانتصارات دون خسارة هذا الموسم، عندما يحل ضيفا في طبرق على نظيره الصقور، صاحب آخر الترتيب.

وتقام المباراة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثانية من إياب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل النصر وفي جعبته 22 نقطة حققها من ست انتصارات و4 تعادلات، بينما يدخل الصقور المواجهة وفي رصيده 6 نقاط حققها من فوز واحد و3 تعادلات.

وفي حال فوزه، سيبتعد النصر بصدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن الوصيف الهلال صاحب الـ 22 نقطة.

في المقابل، سيرتقي الصقور -في حال فوزه- إلى الترتيب التاسع بـ 9 نقاط، وبفارق نقطة أمام المروج، الذي خسر المواجهة على أرضه الأربعاء أمام الهلال بنتيجة 2:0.

الأهلي بنغازي ضيفًا على التعاون

ويحل الأهلي بنغازي، اليوم الجمعة، ضيفًا على التعاون في إجدابيا بحثًا عن نتيجة إيجابية في ختام مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وفي حال فوزه سيصعد الأهلي بنغازي إلى الترتيب الثالث برصيد 20 نقطة، خلف النصر والهلال بالمجموعة الأولى من الدوري.

وقال لسعد الدريدي، مدرب الأهلي بنغازي، في تصريح الخميس، إن المباراة ستكون حاسمة لنا للصعود لمركز متقدم بالمجموعة والرجوع لسكة الانتصارات.

وأضاف “الدريدي”: “الخسارة الماضية كانت موجعة لنا.. هدفنا في كل مباراة هو الانتصار وأن نكون في أفضل حالاتنا في السداسي”.

وحول الوافدين الجدد إلى القلعة الحمراء، أوضح: “انسجام الوافدين الجدد على مستوى الميدان يلزمه وقت.. لدينا ظروف كل أسبوع من بينها إصابة اللاعبين.. خسرنا مباريات مع فرق ممكن تكون الأضعف”.

وقال: “نتعلم من خسائرنا ويلزمنا التفكير أكبر ونحن نشعر بالمسؤولية، ليكون الأهلي داخل مربع السداسي”.

وكان الأهلي بنغازي قد خسر في أولى جولات مرحلة الإياب، أمام الأنوار بنتيجة 2:3، وهو ما شكل صدمة للجمهور الأهلي بنغازي. ويحتل الأهلي بنغازي حاليا الترتيب الخامس بـ 17 نقطة.

في المقابل، يتعين على التعاون صاحب الأرض الفوز باللقاء والانفراد بالمركز الثالث بـ 21 نقطة، خاصة بعد خسارة صاحب الترتيب الثالث الأخضر أمس أمام جاره الصداقة 2:1.

ويقع التعاون حاليًا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة. وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في مايو الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.