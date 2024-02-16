الصحفي المصراتي لـ”الدبيبة”: نحن الفقراء من يحق لنا انتقاد النظام السابق.. أنتم لا

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وجّه الصحفي محمود المصراتي انتقادًا شديد اللهجة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بشأن علاقته بالنظام السابق بزعامة معمر القذافي، مشيرًا إلى “العلاقة النفعية” التي كانت تربط عائلة الدبيبة بالنظام.

وعلى مدونة “فيس بوك” كتب “المصراتي”: “يا حميد لولا النظام السابق لما تحصل مدرس الجغرافيا نسيبك (علي الدبيبة) على منصب رئيس جهاز تنمية المراكز الإدارية”.

وأضاف: “لولا النظام و(علي الدبيبة) لما استطاع (حميد) الوصول إلى كندا كمرافق لشقيقته (زوجة علي) وفشل هناك في دراسته وعاد يدعي زورًا بأنه مهندس”.

وتابع المصراتي: “لولا النظام و(علي الدبيبة) لما تمكن (حميد) من تولي الشركة الليبية للاستثمار والتنمية – ليدكو، وما كان ليتحصل على ملايين الدولارات من ميزانيات المشاريع الفاشلة مثل مدرجات الصفيح في جامعة قاريونس وغيرها”.

وقال: “لولا النظام و(علي الدبيبة) لما تمكنت هذه الأسرة المأفونة –بحسب وصفه- من الصمود بعد 2011، بما نهبت من أموالنا وما تمكنت من جني العقارات حول العالم”.

وأكد: “لولا النظام و(علي الدبيبة) لما تمكن (ابن الكرامي) من الحصول على شقة لندن ليسكن فيها مع زوجته (ابنة علي)، وما تمكن (المخروم إبراهيم) –بحسب وصفه- من تسجيل الشركات في لندن نفسها بالشراكة مع الصديق الكبير والصلابي”.

وفي انتقاده اللاذع، قال المصراتي: “لولا النظام و(علي الدبيبة) لما استطاع (حميد) تولي مسؤولية نادي الاتحاد، وما استطاع أن يسوق نفسه هنا وهناك.. أما قصة النصابين الروس والشيشان في 2016 معروفة وسيأتي يوم ونذكرها”.

وأضاف المصراتي: “أخيرًا.. لولا كل ما سبق لما نجح (حميد) و(علي الدبيبة) من شراء الذمم في الحوار بأموالنا المنهوبة وعودتهم سادة على رؤوسنا ليكملوا مسيرة السبي والسلب والنهب”.

ووجه حديثه لرئيس الحكومة منتهية الولاية: “يا (حميد)، لو كانت هناك غلطة تاريخية للنظام السابق فهي سماحه لكم بالفرار مرتين؛ عندما سرقتم قبل 2011 وهذا بشهادة هدى بن عامر، وعندما قفزتم من مركب الجماهيرية لمركب الزنادقة وتجار السحت.. الله يسامح (الحاج عبد الله) ويفك أسره.. وفهمك كفاية”.

واختتم المصراتي: “يا (حميد).. نحن أبناء الفقراء الوحيدين من يحق لنا انتقاد النظام السابق، أما أنتم فلا حق لكم لأنكم كنتم من أسباب فقرنا، بل وسبب سقوطه، لذا اخجل ولا تدعي الثورية والعفّة كما تقيأت اليوم علينا من دبي”.