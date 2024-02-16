البنك الأفريقي للتنمية: انخفاض النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 3.2 بالمئة في 2023

أخبار ليبيا 24

قال بنك التنمية الأفريقي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمئة العام الماضي، من 4.1 بالمئة في 2022.

وتوقع البنك، في تقرير اليوم الجمعة، نموًا أعلى هذا العام في كل المناطق، باستثناء وسط أفريقيا.

وأضاف: “إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين، يؤديان إلى تفاقم صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا”.

وخفض البنك تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا، وسط ركود في غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وقال البنك إن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ عام 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.

وأضاف أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة أفريقية نموًا اقتصاديًا بأكثر من 5% العام الماضي، بما في ذلك إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا.

نمو أسرع في 2024

ويتوقع البنك نموًا أسرع في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في عام 2024، مع اعتبار الجنوب الأفريقي متخلفًا عند 2.2% مقارنة بـ 5.7% في شرق أفريقيا.

وقال البنك إن الأداء البطيء لجنوب أفريقيا يعكس الركود الاقتصادي المستمر، ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي يعقد انتخابات وطنية هذا العام، بنسبة 1.1٪ في عام 2024، ارتفاعًا من 0.8٪ في العام الماضي.

وقال البنك الأفريقي للتنمية: “إن هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال أدى إلى تفاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عامًا التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تنمو نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، بنسبة 2.9% في عام 2024، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، إذ أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أسفر عن تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي إلى تراجع النمو إلى 3.7% هذا العام، مقابل 4% في 2023.