الأهلي بنغازي يحل ضيفًا على التعاون.. وعينه على المركز الثالث

أخبار ليبيا 24

يحل الأهلي بنغازي، اليوم الجمعة، ضيفًا على التعاون في إجدابيا؛ بحثًا عن نتيجة إيجابية في ختام مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وفي حال فوزه، سيصعد الأهلي بنغازي إلى الترتيب الثالث، برصيد 20 نقطة، خلف النصر والهلال بالمجموعة الأولى من الدوري.

وقال لسعد الدريدي، مدرب الأهلي بنغازي، في تصريح الخميس، إن المباراة ستكون حاسمة لنا للصعود لمركز متقدم بالمجموعة والرجوع لسكة الانتصارات.

وأضاف “الدريدي”: “الخسارة الماضية كانت موجعة لنا.. هدفنا في كل مباراة هو الانتصار وأن نكون في أفضل حالاتنا في السداسي”.

وحول الوافدين الجدد إلى القلعة الحمراء، قال “الدريدي”: “انسجام الوافدين الجدد على مستوى الميدان يلزمه وقت.. لدينا ظروف كل أسبوع من بينها إصابة اللاعبين.. خسرنا مباريات مع فرق ممكن تكون الأضعف”.

وتابع: “نتعلم من خسائرنا ويلزمنا التفكير أكبر ونحن نشعر بالمسؤولية ليكون الأهلي داخل مربع السداسي”.

وكان الأهلي بنغازي قد خسر في أولى جولات مرحلة الإياب أمام الأنوار، بنتيجة 2:3، وهو ما شكل صدمة للجمهور الأهلي بنغازي. ويحتل الأهلي بنغازي حاليًا الترتيب الخامس بـ 17 نقطة.

في المقابل يتعين على التعاون صاحب الأرض الفوز باللقاء والانفراد بالمركز الثالث بـ21 نقطة، خاصة بعد خسارة صاحب الترتيب الثالث الأخضر أمس أمام جاره الصداقة 2:1. ويقع التعاون حاليًا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في مايو الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.