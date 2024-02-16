مجهولو الهوية..استخراج 120 جثة من ضحايا السيول والفيضانات من مقبرة مرتوبة في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عبد العزيز الجعفري، اليوم الخميس، استخراج 120 جثة مجهولة من ضحايا السيول والفيضانات من مقبرة مرتوبة في مدينة درنة.

وقال الجعفري في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ :”جرى سحب عينات من الجثث التي استخرجت للتعرف على المفقودين ، تحت إشراف مكتب النائب العام”.

وأضاف الناطق باسم الهيئة، أنه تم تكفين الجثث ودفنها في مقبرة الفتايح في مدينة درنة بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية لها.

وأوضح الجعفري، أن فرق الهيئة تسحب من كل جثة ثلاثة عينات، خصوصا أن هناك بعض الأشلاء.

معرفة مصيرهم

وأكد الناطق باسم الهيئة أنهم يحرصون على إنجاز مهامهم في أسرع وقت ممكن، وتحقيق رغبة ذوي المفقودين في معرفة مصيرهم.

يذكر أن المواطنين وبعض الجهات قامت بدفن ضحايا إعصار “دانيال” والسيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة، في سبتمبر من العام الماضي، في قبور جماعية، مما جعل مهمة التعرف عليهم صعبة.

وهذا الأمر دفع الهيئة إلى العمل على استخراج جثثهم وسحب العينات منهم وإعادة دفنهم وفقاً للطرق الشرعية والإسلامية.

واليومين الماضيين، كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين. أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة تمكنت من استخراج 192 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة.

وأوضحت الهيئة. عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفرق المختصة بالهيئة أخذت 420 عينة من الجثث المستخرجة. وذلك على مدار الـ3 أيام الماضية. مؤكدة أن الخطوات السابقة تمت بعد عملية الكشف وإعداد تقارير من فريق الطب الشرعي بالهيئة.

وأشارت. إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية التعرف على هوياتهم من خلال مطابقة الحمض النووي مع عينات من عائلات المفقودين.