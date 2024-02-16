إفتاء طرابلس: نحذر المحتفلين بذكرى فبراير من ارتكاب ما يغضب الله 

أخبار ليبيا 24

حذرت دار الإفتاء بطرابلس التي يترأسها المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني طرابلس، القائمين والمحتفلين بذكرى فبراير من ارتكاب ما يغضب الله.

وقالت الدار في بيان لها :”نحذر المحتفلين القائمين على احتفالات فبراير في ميدان الشهداء ونحذرهم من ارتكاب ما يغضب الله”.

وأضافت دار الإفتاء :”ثورة فبراير نعمة من نعم الله يجب عدم ربطها بالفسق والفجور من خلال هذه الاحتفالات”.

وتابعت الدار :”القائمون على الاحتفالات من الحكومة وعدونا بضبطها قدر المستطاع”.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاحتفالات في طرابلس تأتي بالتزامن مع ما يواجهه أهل غـزة من موت كل يوم، معتبرة أنه أمر فظيع ومخز للجميع.

ودعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء. رئيس الحكومة منتهية الولاية. عبد الحميد الدبيبة، للكف عن إنفاق الأموال على فعاليات الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير. بشكل يجعل منها معرضًا فلكلوريًا لا حراكًا شعبيًا وسياسيًا نبيلًا.

وطالبت الكتلة، في بيان لها، “الدبيبة” بتوجيه الإنفاق نحو تحسين أحوال المواطنين المتضررين من فيضانات مدينة درنة. والمتضررين من أزمة المياه الجوفية بمدينة زليتن.

وشددت كتلة التوافق الوطني. على ضرورة توفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية في مدن الجنوب. وغيرها التي مثل فقدانها محركا من محركات الثورة.