تضامنا مع ضحايا دانيال.. الحكومة الليبية تلغي احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، إلغاء الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 17 فبراير لهذا العام، وذلك تضامنًا مع ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مناطق ومدن الجبل الأخضر.

وقالت الحكومة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيس بوك”، إنها قررت إلغاء الاحتفالات الرسمية من أجل توظيف كل الإمكانيات البشرية والمادية في مجال إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة، عبر صندوق إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وحفاظًا على المال العام.

وأرجعت سبب الإلغاء إلى التضامن مع أهالي مدينة زليتن التي تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاع منسوب المياه الجوفية. ولفتت إلى السماح للمواطنين بالاحتفال بهذه بالمناسبة.

وفي سياق متصل، أصدر أسامة حماد قرارًا بإعلان يوميّ السبت والأحد 17 و18 فبراير، عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.

وتجري حكومة الوحدة منتهية الولاية، استعدادات في العاصمة طرابلس، لإحياء ذكرى ثورة فبراير، وجرى تهيئة ميدان الشهداء الذي سيُغلق بشكل كامل مساء الخميس للمناسبة.

وفي السابع عشر من فبراير العام 2011، انطلق الحراك الشعبي في ليبيا ضمن موجة ثورات الربيع العربي، فبعد تونس ومصر جاء الدور على الليبيين الذين خرجوا ضد نظام العقيد معمر القذافي بحثًا عن الحرية.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، أنه سيجرى غلق ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس بشكل جزئي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق احتفالات الذكرى 13 لثورة 17 فبراير 2011.