“هش”.. هكذا يصف باتيلي الوضع الأمني في العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا 24

وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، الوضع الأمني في العاصمة طرابلس بـ”الهش”، مشيرًا إلى احتدام التنافس بين المليشيات المدعومة من الحكومة المنتهية الولاية يهدد الوضع.

وقال باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: “في طرابلس، لا يزال التنافس محتدمًا بين الفاعلين الأمنيين؛ للسيطرة على الأراضي في مناطق استراتيجية بالعاصمة، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها قواعد عسكرية ومؤسسات الدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.. ما يهدد الوضع الأمني الهش في العاصمة”.

وأضاف: “تجلى ذلك بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، عبر التوترات بين ما يسمى (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب) وما يسمى (جهاز دعم الاستقرار) والتشكيلات المسلحة الأخرى المتحالفة معه”.

وتوجد في طرابلس -التي تقع تحت سيطرة الحكومة منتهية الولاية، ويحتفظ فيها رئيسها “الدبيبة” بمنصب وزير الدفاع- أجسام مسلحة متعددة، منها ما يتبع المجلس الرئاسي وأخرى تتبع وزارة الدفاع.

وسبق أن حدثت بين تلك الأجسام معارك وسط العاصمة، كان آخرها في أغسطس 2023 بين “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” و”اللواء 444 قتال”.

واندلع القتال آنذاك بعد قيام قوات “الردع” باعتقال آمر “اللواء 444″، محمود حمزة، الذي يعد من أهم القيادات العسكرية النافذة في غرب ليبيا. وانتهى القتال بينهما بتدخل أطراف متعددة.

ومثل هذه المواجهات المسلحة تعكس الحالة الأمنية “الهشة” التي وصفها المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن، في العاصمة طرابلس، كما تعكس عجز الحكومة المنتهية الولاية عن السيطرة على تلك المجموعات المسلحة.