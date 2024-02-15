منسقة الشؤون الإنسانية بليبيا: زرت مقبرة في درنة.. وأشيد بجهود تأكيد هويات المفقودين

أخبار ليبيا 24

أعلنت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها زارت مدينة درنة للمرة السادسة، وهي المدينة التي اجتاحتها فيضانات غير مسبوقة في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مئات الوفيات والمفقودين.

وقالت “غانيون”، في تغريدة عبر منصة “إكس”: “زرت مقبرة دُفن فيها ضحايا فقدوا جراء الفيضان”، مشيدة بالجهود التي تبذلها السلطات للتأكد، من خلال اختبار الحمض النووي، من هويات المفقودين وأسرهم.

وجددت المسؤولة الأممية تعازيها في الضحايا، داعية الجميع إلى الانخراط بشكل جماعي في عملية إعادة الإعمار بما يحقق مصلحة المتضررين من كارثة الفيضان.

كما جددت “غانيون”، في تغريدة أخرى، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم منصة وطنية تنسق جهود التعافي الشامل الذي يعطي الأولوية لدعم المتضررين.

وأضافت: “لمستُ جهود المواطنين والتقدم والصمود في إعادة بناء مجتمعهم بدعم من السلطات المحلية والشركاء الدوليين والأمم المتحدة”.

وفي سبتمبر الماضي، دمرت السيول مساحات شاسعة من درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط. وأسفرت عن وفاة 4 آلاف و352 شخصًا، فيما لا يزال ثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين، وفق بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج 192 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بدرنة، مع أخذ عينات منها، للتعرف على هويات أصحابها، قائلة إن فرق إدارة البحث تمكنت من استخراج الجثث على مدى ثلاثة أيام.