لتوطين العلاج.. “مستشفى بنغازي” ينفذ خطة إجراء جراحات الشبكية وزراعة القرنية

أخبار ليبيا 24

يستمر مستشفى العيون ببنغازي، في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة في مجال زراعة القرنية وجراحات الشبكية، بمعرفة فريق أطباء المستشفى والطاقم الزائر من جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار حملة للكشف وعلاج جميع أمراض الشبكية، وتستهدف حقن اعتلالات الشبكية السكرية ونزيف الجسم الزجاجي وانفصال الشبكية وغيرها من العمليات.

هذا البرنامج تحت رعاية وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، وفقًا لخطة توطين العلاج بالداخل للرفع من كفاءة الأطقم الطبية الوطنية ورفع خبراتهم وفق أحدث الأساليب والتقنيات الجراحية الحديثة.

وفي أواخر أغسطس الماضي، قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إن طبيبًا مصريًا زائرًا أجرى 12 عملية زراعة قرنية بمستشفى صرمان العام.

وأوضحت أن الطبيب المصري الزائر أمير مصطفى، هو استشاري جراحة الشبكية وعمليات القرنية، وأجرى تلك العمليات بمساعدة فريق طبي متخصص من هيئة زراعة القرنية.

وتجرى عمليات زراعة القرنية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذًا للبرنامج الوطني للعيون الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس عام 2021، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والأطباء الليبيين.

وأعلنت وزارة الصحة بالحكومة منتهية الولاية، إجراء كشوف طبية وتدخلات جراحية لمرضى بمنطقة الشاطئ، بلغ عددها 306.