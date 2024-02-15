لتنظيم حركة السير واستتباب الأمن.. دعم المديريات ينتشر في المنطقة من بنغازي إلى العقيلة

أخبار ليبيا 24

نفذ جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، تعليمات وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فرج اقعيم، بتأمين المنطقة المُمتدة من مدينة بنغازي وصولًا إلى الهلال النفطي والعقيلة.

وأوضحت الوزارة، أن عناصر الجهاز انتشرت بشكل مكثف لتأمين المنطقة، بالتعاون مع القيادة العامة للقُوات المُسلّحة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على تنظيم حركة السير في الرقعة الجغرافية المُستهدفة واِستتباب الأمن بشكلٍ كامل.

وأشارت إلى أن الانتشار تضمن إقامة الاستيقافات الأمنية، والتفتيش على إجراءات المركبات الآلية، والتي تسير دون لوحات معدنية، إضافة إلى إزالة الزجاج المعتم من بعض المركبات المخالفة.

وكان وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، عقد الأيام القليلة الماضية، اجتماعين منفصلين مع مدير أمن سرت لواء مُختار أبوسبيحة، ومدير أمن سلوق-قمينس لواء منصور الجديد.

وخصص الاجتماعين اللذين عقدا في مقرّ ديوان الوكيل في مدينة بنغازي، لبحث الأوضاع العامة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها.

واستعرض اقعيم، خلال الاجتماع، الخطط الموضوعة لتطوير عمل مديرية أمن سرت الأمني في نطاق اختصاصها.

واِطّلع على سير عمل الإدارة وبعض احتياجاتها ونواقصها الضرورية، والحلول الفعّالة لمعالجة العوائق التي تواجه العمل في المُدن والمناطق.

واستمع وكيل الوزارة إلى شروحاتٍ مُفصّلة حول وضع العمل الأمني بمُختلف تفاصيله، داخل نطاق اختصاص مديرية أمن سلوق- قمينس.

ودعا اقعيم إلى اِستمرار الجهود القائمة، التي اِنعكست بشكلٍ إيجابي على المنطقة.