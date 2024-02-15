في بنغازي.. ضبط وافدين يخردون السيارات ويحرقون الأسلاك لبيع النحاس

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط خمسة وافدين خلال حرقهم أسلاك كهرباء نحاسية، إضافة إلى نحو 300 كيلوغرام من النحاس الأحمر.

وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن بداية الواقعة تعود إلى ملاحظة دورية لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي في المديرية- تصاعد دخان كثيف من موقع لبيع الخردة في منطقة الكويفية، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن الدورية انتقلت إلى المكان، لتضبط أربعة وافدين مصريين وآخر سوداني متلبسين خلال حرقهم الأسلاك لتحويلها إلى النحاس الأحمر، إضافة إلى كمية من المادة نفسها.

كما عثرت الدورية على 15 كتيبًا لسيارات جرى تخريدها دون إجراءات أو الرجوع إلى قسم المرور والتراخيص، إضافة إلى سيارات أخرى بالمكان معدة للتخريد دون إجراءات أيضًا، وقد أحيل المتهمين إلى النيابة العامة.

وسبق أن حذرت الشركة العامة للكهرباء من تزايد ظاهرة سرقة معدات الكهرباء، مؤكدة أن هذه الظاهرة التي انتشرت في ليبيا وبدت أكبر عائق أمام الشركة في الحفاظ على مكونات الشبكة بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين.

وناشدت الشركة، في بيانات مختلفة، الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم، من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام.