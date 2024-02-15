في إحاطة أمام مجلس الأمن.. السني: يجب الكشف عن المعرقلين للحل السياسي في ليبيا

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طالب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، الطاهر السني، بالكشف عن المعرقلين للحل السياسي في ليبيا، سواء كانوا محليين أو دوليين.

وقال “السني”، في إحاطة أمام مجلس الأمن الأمم المتحدة، اليوم الخميس: “لا يوجد أي تقدم في المسار السياسي يمكن الحديث عنه.. سؤال المواطن ماذا بعد لقاءات باتيلي مع القيادات الفاعلة؟”.

وأضاف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: “ليس هناك مبادرات حقيقية تدور في الأفق.. الليبيون ينتظرون الخروج من الأزمة وإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام”.

جاء ذلك بينما قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، إن الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وأوضح “باتيلي”، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، اليوم: “تلك الأطراف متمسكة بمواقفها المتعلقة بفرض شروط مسبقة لمشاركتهم في الحوار السياسي، بأسلوب يحافظ على الوضع الراهن.. الذي يبدو أنه يناسبهم”.

وقال: “إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب جدد التأكيد على أن القضية الرئيسية التي ينبغي أن تطرح على جدول الأعمال هي تشكيل حكومة موحدة، لأن هذا سيكون من الصلاحيات الرئيسية لمجلس النواب باعتباره” السلطة الشرعية الوحيدة“ المعنية بهذا الشأن، وأنه سوف يشارك فقط في حال إما مشاركة الحكومتين أو استبعادهما معاً”.

وأضاف المبعوث الأممي: إن “محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، يواصل رفضه للقوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب.. إنه يطالب بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6 المشتركة في بوزنيقة”.

وقال “باتيلي”: “يصر الدبيبة على أنه لن يتنحى عن منصبه الحالي إلا بعد إجراء الانتخابات، ما يعني أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة”.

وأضاف: أن “قائد الجيش الوطني الليبي حفتر يصرّ على مشاركة كلا الحكومتين في المحادثات أو استبعادهما معاً”.

وقال المبعوث الأممي: إن ” المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لا يريد أن يتم اعتباره طرفاً، غير أنه مستعد لأن يلعب دور الميسر دعماً مبادرتي”.