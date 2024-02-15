بعد زيارة دبلوماسية.. عودة الرحلات الجوية بين ليبيا والمغرب أصبح ممكنًا

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عودة الرحلات المباشرة بين المغرب وليبيا تمثل حدثًا مهمًا يتطلب دراسة وتقييم دقيق للإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة المسافرين وسلامة العمليات الجوية.

وتمثل زيارة الوفد من شركة الخطوط الملكية المغربية، إلى مطار معيتيقة بليبيا، خطوة مهمة في هذا السياق.

واستقبال الوفد المغربي بحفاوة من قبل السلطات الليبية المختصة بالمطار، حيث جرى استقبالهم بواسطة لطفي خليل الطبيب، مدير عام مطار معيتيقة، ومدير إدارة التشغيل والسلامة، ومدير مكتب الأمن بالمطار، إضافة إلى حضور مهندسي إدارة مطابقة المعايير بمصلحة المطارات والجهات الأمنية ذات العلاقة.

وهذا الاستقبال يعكس الترحيب والتعاون بين البلدين لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بينهما.

وفي إطار الزيارة، عقد اجتماع لمناقشة الأمور التشغيلية بالمطار، وعرض مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية وتدابير السلامة والأمن المعمول بها في المطار، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

ويهدف هذا العرض إلى ضمان أن تجري إعادة تشغيل الرحلات الجوية بأعلى معايير السلامة والأمان الممكنة.

يشار إلى أن عودة الرحلات المباشرة بين المغرب وليبيا، لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بينهما.

ويجسد هذا النوع من التعاون الإيجابي بين الدول العربية قدرتها على التكامل في مجالات متعددة، ويعكس التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وعودة الرحلات المباشرة بين المغرب وليبيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.