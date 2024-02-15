أخبار ليبيا 24

قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في الحكومة منتهية الولاية، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية تتفاقم في ليبيا، ولا بد من دعم الوزارة بالإمكانيات اللازمة لمواجهة تدفقات المهاجرين وإعادة ترحيلهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

واجتمع “الطرابلسي”، بوفد أمني إيطالي، بقيادة نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بهدف مناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، والتي تشمل بشكل رئيسي قضايا الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بحضور القيادات الأمنية.

تفاقم مشكلة الهجرة

وتناول الاجتماع القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على التدريب والتأهيل وتبادل المعلومات حول ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

تطوير قدرات الشرطة الليبية

وأشار “الطرابلسي”، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة من قبل مكونات الوزارة المعنية لتأمين الحدود ومكافحة التهريب، مؤكدًا أهمية الدعم الحقيقي من الشركاء الإيطاليين في تطوير قدرات الشرطة الليبية.

وجرت مناقشة آليات العمل المشترك لتبادل المعلومات حول عصابات الإتجار بالبشر، إضافة إلى دعوة فريق العمل المشترك لعقد اجتماع في طرابلس في المستقبل القريب لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الثنائي بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، ويعكس الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الأمنية العابرة للحدود بين البلدين.