خشية تكرار نكبة دانيال.. نزوح داخلي في سوسة بسبب غزارة الأمطار

أخبار ليبيا 24

اضطر عدد من العائلات بحي الجامع القديم في سوسة بالجبل الأخضر، إلى النزوح عن منازلها، جراء غزارة الأمطار، وخشية تكرار سيناريو الفيضانات التي ضرب المنطقة في سبتمبر الماضي.

ووفق إفادة الناشط في بلدية سوسة، وسيم بالط، فقد سُجلت حالات نزوح من الحي بعد غرقه بسبب غزارة الأمطار التي هطلت ليل الأربعاء- الخميس.

وأكد “بالط”، في حديثه لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم الخميس، أن الأوضاع في سوسة ليست بالخطيرة، مشيرًا إلى أن كارثة “إعصار دانيال” لا تزال تشكل هاجسًا لدى المواطنين. وقال بالط: “نفس الشوارع في سوسة القديمة كانت تغرق قبل حتى إعصار دانيال”.

وأضاف: “بعد الإعصار اتسعت الأودية بسبب قوة تدفق المياه، لذلك فإن سرعة جريان السيول أصحبت أكبر”. وأوضح الناشط: “العائلات انتقلت إلى منازل أقاربها وستعود بعد تحسن الأوضاع”.

إعلان الطوارئ في سوسة

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في سوسة وجهاز الإسعاف والطوارئ أعلنت الطوارئ أمس الأربعاء، تحسبًا لأي طارئ. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إن من المتوقع استمرار سقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي، من بينها الجبل الأخضر.

وأضاف المركز، أن الأمطار تكون مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا. وقال مركز الأرصاد، إن فاعلية السحب الممطرة ستقل تدريجيا يوم غد الجمعة.

وفي سبتمبر 2023، تعرضت المدينة لفيضانات وسيول عارمة جراء “عاصفة دانيال” المتوسطية، التي ضربت شرق ليبيا.

وفي تلك الفترة عاشت المدينة الساحلية المطلة على المتوسط وضعًا صعبًا، إذ اجتاحت المياه المنازل والمقار والمؤسسات. وتسببت الفيضانات في مقتل العشرات من سكان سوسة بينهم نساء، إضافة إلى فقدان عدد آخر.