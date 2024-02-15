أخبار ليبيا 24

تعاني المدن الجنوبية الليبية، بما فيها مدينة الكفرة، من تدفق كبير للنازحين السودانيين الذين يفرون من آثار الصراع والانتهاكات في بلادهم. ومع استقبال ما يقرب من 300 نازح يوميًا تتحول الكفرة إلى مركز للاستقبال والملاذ الآمن للنازحين.

أوضاع النازحين في الكفرة

ويعيش النازحون في الكفرة ظروفًا صعبة، بسبب تردي الخدمات ووعورة الطرق التي يسلكونها خلال رحلتهم نحو المدينة.

وتفتقر المدينة للقدرة على استيعاب أعداد النازحين بسبب الموارد المحدودة، ما يجعل العديد منهم يفترشون الطرقات ويعيشون في العراء.

وتعاني المدينة من قلة الوحدات السكنية المتاحة وارتفاع قيمة الإيجارات، ما يجعل الوضع أكثر صعوبة للنازحين الذين يبحثون عن مأوى.

وتظهر جهود أهلية لمساعدة النازحين، إذ يفتح بعض أهالي الكفرة مزارعهم ومخازنهم لإيواء النازحين، ويقدمون المساعدات الغذائية والملابس.

الوضع الإنساني في إقليم شمال درافور

ويتزايد عدد النازحين من إقليم شمال درافور بسبب الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها السكان المحليون.

ويواجه النازحون في معسكر زمزم أوضاعًا قاسية، حيث يتوفى طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية.

الدعم الإغاثي

ووزعت كتيبة سُبل السلام التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة، مواد إغاثية ومستلزمات إعاشة للنازحين السودانيين في الكفرة، وذلك بتوجيهات من القائد العام للقوات العربية الليبية.

المساعدات تشمل مواد تموينية وسلع غذائية وملابس ومراتب، وجرى توزيعها بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة.

توسيع نطاق الاستجابة

يشار إلى أن مدينة الكفرة تحتاج إلى زيادة جهود المجتمع الدولي وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمات الإنسانية.

ويجب على الجهات المختصة تقديم المزيد من الدعم لتوفير الإيواء والخدمات الأساسية للنازحين في الكفرة، ومناطق أخرى تضررت بسبب الحروب والانتهاكات.

وتبقى المساعي المشتركة بين الحكومات المحلية والجهات الإنسانية الدولية ضرورية، لتخفيف معاناة النازحين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم في المدن التي تعتبر ملاذًا لهم من جحيم الحروب والانتهاكات.