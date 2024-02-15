تحذير من جريان السيول في درنة يُعيد للأذهان ليلة لا تنسى في المدينة المكلومة

أخبار ليبيا 24

تحذير روتيني أطلقته مديرية أمن درنة حول جريان السيول داعية من خلاله المواطنين إلى الحيطة والحذر بعد جريان سيول إلى الطريق المؤدية لمنطقة كرسة الواقعة غرب درنة. ولكن ذلك التحذير أعاد لأذهان النساء والأطفال وأهالي المدينة المكلومة ليلة لا تنسى في ذاكرة من عايش فيضانات إعصار دانيال عقب انهيار السدين في وادي درنة الذي جرفت المياه المتكدسة خلفه عائلات وأحياء بأكملها وألقتها في بحر لُجي.

تلك الليلة التي لا تنسى كانت شديدة الظلمة وفق شهادة الناجين الذين أكدوا أنه إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمة.. اللهم إلا عندما يضيء البرق المكان الذي أصبح موحشا بعد أن كان عامرا ومليئا بضحكات الأطفال عند لعبهم وبمرح الفتيات مع بعضهن وبحكايات الجدات لعائلاتهن.

مديرية أمن درنة قالت: “إن الطريق المؤدية إلى منطقة كرسة، بها تجمعات من برك المياه كبيرة الحجم، تكونت من السيول الآتية من وادي مرقص ووادي المهبول”، ولكن ذلك التحذير ربما أعاد حتى لكاتبه أهوال ليلة قاسية عايشها أهل درنة والليبيون جميعا والتي لن يستطيع حتى الزمن من محوها أو المساعدة على نسيانها.

التحذير الصادر عن المديرية أشار إلى ازدياد جريان السيول أحيانَا مع هطول الأمطار بكثرة، تمام كما حدث في تلك الليلة التي لقي فيها أكثر من 5300 شخصا حتفهم بعد أن غمرت الفيضانات سدين في المدينة الواقعة شرقي البلاد. واجتاحت المياه منازلها وضرب السيول بكل ما أوتيت من قوة أحياء بأكملها وسوتها بالأرض.

وفي سوسة، القريبة من درنة، أخلت السلطات المحلية عدة منازل بالمدخل الغربي من المدينة بسبب السيول المقبلة من أعلى الجبل. وذلك في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء – الخميس، داعية المواطنين إلى تقليل الخروج والابتعاد عن الأماكن الأكثر عرضة لجريان السيول، ليعيد ذلك الأجراء لقرية سوسة أحداث تلك الليلة التي شهدها أهالي المدينة والتي لم تكن قسوتها ببعيدة عما حدث في درنة المكلومة.