باتيلي لمجلس الأمن: الأطراف الليبية غير مستعدة لتسوية الخلافات وإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، إن الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وأوضح “باتيلي”، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، اليوم: “تلك الأطراف متمسكة بمواقفها المتعلقة بفرض شروط مسبقة لمشاركتهم في الحوار السياسي، بأسلوب يحافظ على الوضع الراهن.. الذي يبدو أنه يناسبهم”.

مواقف الأطراف الليبية من مبادرة باتيلي

وقدم “باتيلي”، في نوفمبر الماضي، مبادرة بغرض “تسوية الأمور الخلافية في القوانين الانتخابية، الصادرة عن لجنة 6+6.

وأضاف “باتيلي”، أن عقيلة صالح، رئيس البرلمان، ربط مشاركته في الاجتماع الخماسي بمشاركة الحكومة المكلفة من مجلس البرلمان، والتي يرأسها أسامة حماد، أو باستبعاد الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وذكر المبعوث الأممي، أن ذات الموقف تتخذه القيادة العامة للقوات المسلحة والمدعوة أيضا للحوار الخماسي.

وفي حديثه حول موقف رئيس الحكومة منتهية الولاية، أشار “باتيلي” إلى أن عبد الحميد الدبيبة أكد أنه لن يتخلى عن منصبه “إلا بإجراء الانتخابات وهذا يتعارض مع الإطار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 الدستورية.

وحول موقف المجلس الأعلى للدولة، نقل “باتيلي” لمجلس الأمن، أن محمد تكالة، رئيس المجلس “يرفض قوانين الانتخابات التي صادق عليها مجلس النواب، ويطالب بالعودة إلى النص المتفق عليه من اللجنة المشتركة 6+6 في بوزنيقة المغربية في يونيو 2023”.

وبشأن موقف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ذكر المبعوث الأممي أنه لا يريد أن يكون طرفًا لكنه مستعد لدعم المبادرة وتقديم الدعم لها.

وفي إحاطته حول التحركات الدولية بشأن حل الأزمة السياسية في ليبيا، دعا “باتيلي” إلى توحيد موقف المجتمع الدولي وتركيز مبادراتهم على دعم البعثة الأممية.

وقال إن المبادرات الجانبية من الممكن أن تستغل من الأطراف الليبية، وأن تؤدي إلى تأجيج النزاع أو تعريض أرواح الليبيين للخطر.