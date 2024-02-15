“الوطنية للنقل البحري”: اختطاف التواتي مجددًا يضر بعمل الشركة وسمعتها بالخارج

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الخميس، إن استمرار جريمة الخطف والإخفاء القسري للمدير التنفيذي خالد خليفة التواتي، بدأت انعكاساتها تظهر على عمل الشركة وسمعتها بالخارج.

وحملت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، المكونات التشريعية والسلطات التنفيذية والمؤسسات الأمنية والمكونات الاجتماعية المعنية كافة- المسؤولية كاملة عن الأضرار التي ستحدث للشركة ومركزها المالي ومكانتها التجارية وللمصلحة العامة ككل جراء هذا العمل وكذلك المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المدير التنفيذي وحريته الشخصية.

وخطفت جهة، لم تعلن عن نفسها، “التواتي”، عقب حضوره اجتماع مجلس إدارة الشركة من أمام منزله يوم 31 يناير الماضي، في حادث هو الثاني من نوعه بعد خمسة أشهر من حادثة خطف مماثلة تعرض لها “التواتي”، وهو ما اعتبرته الشركة يشكل ضررًا على سير عملها، ويضر بسمعتها، والإخلال بواجباتها في السوق المحلية والدولية، ويمنع استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.

من جهتها، أكدت حكومة الوحدة منتهية الولاية، اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال واقعة خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، خالد خليفة التواتي، ومخاطبة الجهات الأمنية ذات العلاقة والاختصاص فور تلقيها بلاغًا من الشركة، وذلك في رسالة وجهها مدير مكتب الشؤون الأمنية بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اللواء عمر علي زائد، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في 8 فبراير الجاري.

وأوضح بيان الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أنها لم تستطع تقديم أي إفادة منطقية أو مبرر قانوني حول اختفاء المدير التنفيذي لتقديمه إلى زبائنها والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالنشاط البحري والوكلاء الملاحين وإدارات الموانئ الخارجية. ونوه بأن الحادث تسبب في وضع علامات استفهام وتخوف لدى جميع الأطراف في الخارج ويؤكد لإداراتها عدم وجود أي ضمانات لاستمرار أعمالها مع شركة النقل البحري.

وحذرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، من أن خطف “التواتي” سيكون ضارًا جدًا بمصالحها، وقد يصل إلى تجميد نشاطها وتحقيق خسائر لا يمكن تقديرها ويعرقل سير أعمالها بعد أن كان في أوج قوته وبسمعه تجارية مرموقة في سوق النشاط البحري.

وعبر البيان عن مخاوف الشركة من تأثير هذا الحادث على الموقف القانوني لها أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم البحرية، وسينتج عنه ضياع الحقوق الاعتبارية والمادية للشركة مثل حقها الأصيل في الناقلة (بدر)، بعد أن أصبحت هذه القضية على مشارف النهاية لصالح الشركة.

ولفت إلى أن ترميم هذا التصدع سيحتاج إجراءات إدارية مكثفة من الجهات المسؤولة، وإلا ستكون الشركة عاجزة عن مجاراة الشركات المماثلة في تحقيق المتطلبات الدولية المنظمة للسوق البحري.

وحثت الشركة على التعامل بحذر إداري وقانوني شديدين مع أي مؤسسة ليبية، مع اقتناع الشركات العالمية والهيئات الدولية في الخارج بعدم استقرار الدولة في جميع الجوانب، معربة عن استيائها التام من اللقاءات الليبية البلغارية لأنها لم تتطرق أو تبحث إمكان نفاذ القانون وتنفيذ قرارات المحاكم البلغارية بالإفراج عن الناقلة (بدر)، مع تأكيد الشركة على علم جميع الجهات المسؤولة بهذا الأمر بجميع الوسائل الرسمية المباشرة وغير المباشرة بالتزامن مع الظروف الحالية للشركة.