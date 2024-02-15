النيابة تحبس مدير سابق وعاملين اثنين بشركة الخدمات لاختلاسهم أكثر من 25 مليون دينار

أخبار ليبيا 24

قررت النيابة العامة، حبس مدير سابق لشركة الخدمات العامة؛ وعاملين اثنين في الشركة بتهمة “الانتفاع بدون حق” بأكثر من 25 مليون دينار ليبي.

وأوضح مكتب النائب العام، أن “قرار الحبس جاء بعد أن نهض نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمهمة بحث مشروعية عمليات مصرفية أنجزت في فرع المصرف التجاري الوطني- الاستقلال”.

وأضاف المكتب: “تبين للباحث وجود عمليات مصرفية بقيمة خمسة وعشرين مليونًا وخمسة وسبعين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرين دينارًا، أجريت في إطار مخطط اختلاس وضعه ثلاثة عاملين في شركة الخدمات العامة”.

وقال المكتب: “تسلَّم أحدهم صكوكًا مصرفية حررها الساحب -وزارة الحكم المحلي- لفائدة الشركة، ثم أودع القيم المالية المقابلة لها في حساب غير مدرج ضمن بيانات الشركة”.

وتابع أن “مدير الشركة والمخول وقعا الصكوك -مصدر تلك القيم- بإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حساب يديره متسلِّم الصكوك المصرفية، ثم سحبوا المبلغ المختلس وأقدموا على الانتفاع به دون حق”.

وذكر مكتب النائب العام: “بذلك قرر المحقق حبس المتهم المقبوض عليه؛ ووجه الضابطة القضائية بملاحقة المسهمين الغائبين”.

وسبق للنيابة العامة أن قررت حبس مسؤولين سابقين وموظفين في شركات عامة ومصارف تجارية بتهم اخلاس أموال تقدر بالملايين.

وتكشف قرارات النيابة العامة عن حجم الاختلاسات والفساد المالي والإداري الذي تعيشه المؤسسات والشركات العامة في ليبيا.