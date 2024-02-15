“الدولية للهجرة”: 31 طفلًا من بين المهاجرين المرحلين إلى ليبيا خلال 2024

أخبار ليبيا 24

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن أنها أنقذت وأعادت 442 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري 2024، وفق المنظمة.

وقالت المنظمة الدولية، إن من بين المهاجرين الذين جرت إعادتهم خلال الأسبوع الماضي 68 امرأة و25 طفلًا، وذلك قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وأشارت إلى أن من بين المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا: 31 طفلًا، وهي حصيلة ثقيلة تضاف إلى 17 ألفًا و190 مهاجرًا جرى إنقاذهم في عام 2023، إلى جانب تسجيل 962 حالة وفاة و1536 حالة اختفاء في العام نفسه.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حلول دائمة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، إذ يعد التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد أمرًا ضروريًا لضمان حماية المهاجرين وتقديم بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى معالجة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، وحسن إدارتها، للحد من الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرون.

ودعت “الوطنية لحقوق الإنسان”، النائب العام، إلى إعادة النظر في مراكز الإيواء غير التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، إذ رُصد خلال الفترة الماضية استحداث العديد من مراكز الإيواء من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية، من بينها جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وتحديدًا مراكز إيواء العسة والجميل، وهو ما رأته يُخالف ما نص عليه القانون (رقم 19 لسنة 2010م) بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واعتبرت الأمر متعارضًا مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يحصر الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط المهاجرين غير النظاميين وإيداعهم في هذه المراكز في الجهاز بشكل مباشر.

كما أشارت المؤسسة إلى رصد توظيف واستغلال المهاجرين الموجودين بهذه المراكز في تنظيف الآليات والمقار، بالإضافة إلى الابتزاز المالي لهم مقابل إطلاقهم، ومقابل منحهم جوازات سفرهم، وهو ما اعتبرته المؤسسة يُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.