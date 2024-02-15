اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية تختتم اجتماعها بالزنتان: تشكيل اللجان الفنية والمساعدة

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قال المجلس الرئاسي، إن اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية اختتمت اجتماعها العادي الخامس بمدينة الزنتان، بتشكيل اللجان الفنية والمساعدة.

وأوضح المجلس، في بيان له، اليوم الخميس، أن اللجنة اختتمت أعمال الاجتماع العادي الخامس للجنة التحضيرية، للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع اعتماد تشكيل اللجان الفنية والمساعدة، واعتماد آلية عمل اللجنة التحضيرية، في استعدادها لانعقاد المؤتمر الجامع، المزمع عقده نهاية شهر أبريل المقبل، في مدينة سرت.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن الأطراف السياسية، بجهود المجلس الرئاسي، ونجاحه في إنجاز هذه المهمة، مؤكدين التزامهم التام بما جرى الاتفاق عليه من أجل انعقاد المؤتمر الجامع في أفضل الظروف.

وفي منتصف يناير الماضي، اختتمت بمدينة زوارة، أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي.

وحضر الاجتماع أيضًا وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد حسن اللبات، وعضوا مجلس النواب عبدالمنعم بالكور وهناء أبوديب، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلون عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية.

مؤتمر المصالحة في سرت أبريل المقبل

وفي ديسمبر الماضي، حدد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سبها مدينة سرت مقرا لانعقاد المؤتمر في 28 أبريل المقبل، فضلًا عن تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي.

وفي 21 يوليو الماضي، استضافت العاصمة الكونغولية (برازافيل) باكورة أعمال اللجنة التحضيرية بحضور ليبي وإقليمي واسع قبل أن تتحول أعمالها إلى داخل ليبيا بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية كافة.