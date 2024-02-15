الدبيبة: مشروع “الطريق الدائري الثالث” بطرابلس يتنهي خلال 390 يومًا

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كشف عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عن موعد الانتهاء من مشروع “الطريق الدائري الثالث” في طرابلس، لافتًا إلى أنه سينتهي خلال 390 يومًا.

وأجرى “الدبيبة”، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمشروع “الطريق الدائري الثالث”؛ للاطلاع على سير العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذه ائتلاف الشركات المصرية، ومن المتوقع اكتماله في أبريل المقبل.

من جهته، أفاد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، بأن الدائري الثالث يضم 13 جسرًا تحتوي على مداخل ومخارج، إلى جانب 15 جسرًا علويًا وسفليًا، ليكون العدد الإجمالي للجسور 28 جسرًا على امتداد الطريق، إضافة إلى 14 جسرًا للمشاة.

وأكد الدبيبة، خلال الجولة، على ضرورة الاهتمام بمكونات المشروع الخرسانية، إضافة إلى البنية التحتية للصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، موجهًا بتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفق معايير عالمية.

وقدم المسؤولون الميدانيون عن المشروع، شروحًا عن آلية العمل، والمعالجات التي تُجرى لمكونات المشروع، وأبرز التحديات التي تواجههم لإنجاز العمل في الوقت المطلوب.

وأشارت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة، إلى أن “الطريق الدائري الثالث” يُعد أحد مشاريع خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة منتهية الولاية، للربط بين معظم النقاط والطرق الحيوية في العاصمة طرابلس بعد توقف المشروع لسنوات.