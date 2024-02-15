“مراقبات التعليم” بالبيضاء والمرج وتوكرة: الخميس عطلة بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

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أعلنت مراقبات التربية والتعليم في البيضاء والمرج وتوكرة، يوم غد الخميس، عطلة؛ بسبب التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة الشرقية.

وقالت “مراقبة التربية والتعليم البيضاء“، إنه نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة ليوم غد الخميس، بحسب مواقع الأرصاد الجوية، نعلن عن عطلة بجميع المدارس التابعة للمراقبة”.

في حين استثنت المراقبة العمل الإداري بديوانها، بما في ذلك اجتماع مدراء المدارس المزمع عقده يوم غد الخميس صباحًا.

من جهتها، ذكرت مراقبة التربية والتعليم المرج، أنه نظرًا لموجة البرد التي تمر بها مناطق شرق البلاد، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلبة ومعلمينا الأفاضل، نعتبر غدا الخميس عطلة استثنائية بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، باستثناء العاملين بديوان المراقبة.

وقال مكتب الخدمات التعليمية دريانة، إن عميد بلدية توكرة خاطب مديري المكاتب التعليمية بتوكرة، بأن غدا الخميس عطلة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، أن هناك فرصة لسقوط أمطار جيدة الأربعاء وبداية يوم الغد الخميس على مناطق شمال شرق ليبيا (مناطق الخليج وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر ومن درنة إلى أقصى الساحل الشرقي)، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على الجبل الأخضر، ما يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية، مطالبًا المواطنين بالحيطة والحذر .

وأشار المركز إلى تكاثر السحب على مناطق الساحل (من شرق طرابلس إلى سرت)، يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

ولفت إلى أن الرياح ما زالت شمالية غربية نشطة على أغلب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة باردة نسبيًا على معظم مناطق البلاد، خاصة مناطق شرق ليبيا، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي.