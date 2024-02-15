أخبار ليبيا 24

قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية، إن ليبيا ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى حرص بلاده على جذب الاستثمارات المصرية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعلن الحويج –خلال لقائه بالقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة السفير محمد عبد العالي بمقر السفارة بجمهورية مصر العربية- إتاحة دخول ليبيا دون تأشيرة مسبقة للمصريين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 45 عامًا، ما يسهل عملية السفر والتواصل بين البلدين.

إعفاءات ضريبية وجمركية

وأكد الوزير، أن أنشطة الشركات المصرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في ليبيا ستحصل على إعفاء ضريبي وجمركي لمدة خمس سنوات، ما يشجع على استثمارات مستدامة وتوسيع نطاق الأعمال.

وأعرب عن استعداد الحكومة الليبية لتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات للشركات المصرية التي تسعى للبدء في النشاط الاقتصادي في ليبيا، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعزز التعاون الثنائي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

ومن جهته، أشار محمد صلاح، الملحق التجاري الليبي، إلى العلاقات التاريخية القوية بين مصر وليبيا، واصفًا البلدين بأنهما “عائلة واحدة”، وهو ما يعزز من العمق الاقتصادي والثقافي بينهما.

وحث الملحق التجاري، الشركات المصرية، على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، مؤكدًا على سهولة الوصول بين البلدين ووجود العديد من الفرص المجزية التي تنتظر الاستثمارات المصرية.

ولفت إلى الارتباط الوثيق بين استقرار كل من مصر وليبيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

شراكات مستقبلية

وأعلن محمد صلاح، إنشاء مجموعة للتواصل مع المستثمرين والشركات المصرية، بهدف تسهيل الاتصال وحل أي مشاكل تواجههم، وتعزيز التفاهم المشترك لتحقيق مصالح البلدين.

وكشف رئيس رابطة مصنعي الآلات والمعدات المصرية، عن اتفاق لبناء مصانع مشتركة في ليبيا، وذلك لإنتاج الثلج وتعبئة وتغليف الأسماك، ما يعزز التعاون الصناعي بين البلدين.

وتجسد هذه الخطوات التزام ليبيا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتشكل فرصًا متنوعة للتعاون والاستثمارات المشتركة، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين.