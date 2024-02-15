“الأرصاد”: نحذر من جريان سيول درنة

أخبار ليبيا 24

حذرت مديرية أمن درنة، اليوم الخميس، من جريان السيول، داعية المواطنين إلى الحيطة والحذر بعد جريان سيول إلى الطريق المؤدية لمنطقة كرسة الواقعة غرب درنة.

وقالت المديرية، في بيان مقتضب: “إن الطريق المؤدية إلى منطقة كرسة، بها تجمعات من برك المياه كبيرة الحجم، تكونت من السيول الآتية من وادي مرقص ووادي المهبول”.

وأشارت المديرية إلى ازدياد جريان السيول أحيانَا مع هطول الأمطار بكثرة.

وفي سوسة، القريبة من درنة، أخلت السلطات المحلية عدة منازل بالمدخل الغربي من المدينة بسبب السيول المقبلة من أعلى الجبل، وذلك في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء – الخميس.

كما دعت البلدية المواطنين في المدينة، إلى تقليل الخروج والابتعاد عن الأماكن الأكثر عرضة لجريان السيول حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت مراقبات التربية والتعليم في البيضاء والمرج وتوكرة، اليوم الخميس، عطلة؛ بسبب التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة الشرقية.

وقالت مراقبة التربية والتعليم البيضاء القريبة من درنة، إنه “نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة لليوم الخميس، بحسب مواقع الأرصاد الجوية، نعلن عن عطلة بجميع المدارس التابعة للمراقبة”.

في حين استثنت المراقبة العمل الإداري بديوانها، بما في ذلك اجتماع مدراء المدارس المزمع عقده اليوم الخميس صباحًا.

من جهتها، ذكرت مراقبة التربية والتعليم المرج، أنه نظرًا لموجة البرد التي تمر بها مناطق شرق البلاد، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلبة ومعلمينا الأفاضل، نعتبر الخميس عطلة استثنائية بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، باستثناء العاملين بديوان المراقبة.

وقال مكتب الخدمات التعليمية دريانة، إن عميد بلدية توكرة خاطب مديري المكاتب التعليمية بتوكرة، بأن الخميس عطلة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، أن هناك فرصة لسقوط أمطار جيدة الأربعاء وبداية يوم الغد الخميس على مناطق شمال شرق ليبيا (مناطق الخليج وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر ومن درنة إلى أقصى الساحل الشرقي)، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على الجبل الأخضر، ما يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية.