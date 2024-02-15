أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر اليورو في السوق الرسمية اليوم الخميس مقابل الدولار والإسترليني. في حين شهدت العملات العربية استقرارًا نسبيًا مقابل الدينار الليبي.

وتراجع سعر صرف الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.85 دينار الأربعاء الماضي. وانخفض سعر صرف الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.11 دينار، وزادت قيمة اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار .

العملات العربية

واستقر سعر صرف الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي سجل 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي بقي سعره عند 1.32 دينار.

العملات الأخرى

الليرة التركية استقرت عند 0.15 دينار، واليوان الصيني بقيت عند 0.67 دينار.

وصعد سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، أمس الأربعاء، مسجلًا 7.12 دينار مقابل 7 دنانير في تعاملات، أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك وفق صفحة “سوق المشير للعملات والذهب”، وهي صفحة معنية بأسعار العملات في طرابلس.

وفي السوق الرسمية، استقر سعر الدولار أمام الدينار، مسجلًا 4.8509 د.ل، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

وتزايد أسعار العملات الأجنبية، من بينها الدولار الأمريكي، يفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع في أسواق ليبيا. ويثقل كواهل العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

هذا الارتفاع جاء في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحكم المحلي، بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إطلاق حملة موسعة تهدف لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق.