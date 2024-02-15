أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا.

وتوقّع المركز، في بيان له، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة من الدرجة الثانية. على المناطق الساحلية من الجبل الأخضر وسهل المرج؛ بدءًا من ساحل درنة وسوسة وصولًا إلى ساحل توكرة ومناطق شرق بنغازي .

وقال إن كمية الأمطار ستكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الدواخل. لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة على الساحل الشرقي، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيًا يوم غد، ومن المتوقع ظهور ضباب هذا اليوم وصباح يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر.

ونبه المركز إلى أن شدة الأمطار وتزايدها قد يرفع احتمالات جريان الأودية، مطالبًا جميع المواطنين بالابتعاد عن مسارات الجريان، وتوخي الحذر عند القيادة بسبب هبوط الرؤية الأفقية، والحذر من مخاطر الانهيارات الجبلية على الطرقات .

وتوقع المركز أن كميات الأمطار في سوسة حسابيا تتعدى 112 ملم، والبيضاء تعدت 65 ملم، ودرنة 55 ملم، وشحات 96 ملم .

وطالب المركز أصحاب المواشي والمناحل من سكان تلك المناطق، بعدم التواجد في الأماكن المنخفضة ومسارات الأودية.

مناطق الجنوب لا تغيير

ومن المتوقع أن يبقى الطقس دون تغير على مناطق جنوب ليبيا.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى تأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار تدريجي للطقس.

وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة نسبيًا يوم السبت على معظم مناطق ليبيا.