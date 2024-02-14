يقدر إنتاجها بـ (185 ميغاوات).. افتتاح الوحدة الثالثة بمحطة طبرق الكهربائية

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افتتح عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الوحدة الثالثة بمحطة توليد طبرق. ويقدر إنتاج المحطة بـ (185 ميغاوات)، وفق ما ذكرت الحكومة الليبية.

وأضافت الحكومة، أن “البدري” أثنى على مجهودات بلدية طبرق. وقالت إنّه أصدر تعليماته بإرسال مواد كهربائية من مخازن الوزارة، لحل المختنقات ودعم إدارات الشركة بالمركبات الآلية، ودعم الشرطة الكهربائية.

وقالت الحكومة، إن افتتاح الوحدة الثالثة بمحطة طبرق، يهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء ورفع جودتها في كل المدن الليبية.

وعلى هامش الافتتاح، بحث وزير الكهرباء والطاقات المتجددة مع فرج الخطابية عميد بلدية طبرق أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء بالبلدية.

ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، فقد أصدر الوزير تعليماته بتوفير الاحتياجات العاجلة لإدارة المحطة. وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي ضمن دعم الشركة العامة للكهرباء.

وقبل يومين، التقى “البدري” أعيان وأهالي بلدة سيدي سالم ببلدية الساحل الجبل الأخضر، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم، جراء كارثة “دانيال” التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.

وكلف الوزير شركة تابعة لقطاع الكهرباء، بتوفير جميع المواد المطلوبة من مخازن وزارة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة.

وذكرت بلدية طبرق، أن زير الكهرباء والطاقات المتجددة، أكد خلال اجتماعه مع عميد البلدية، أن الوزارة تدرس التحول إلى الطاقة الشمسية بواحة الجغبوب لإنتاج 500 ميغاوات.