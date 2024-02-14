وفد من مجلس الدولة يصل الرباط للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي

أخبار ليبيا 24

وصل وفد من مجلس الدولة إلى الرباط، عاصمة المغرب، للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي يُقام في الفترة من 15 إلى 16 فبراير الحالي.

يتألف الوفد الليبي من رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، إضافة إلى عدد من الأعضاء المرافقين، من بينهم الدكتور بشير الهوش، وأمينة المحجوب، وأمال الصلابي، وأحلام علوة.

وتلقى الوفد الليبي استقبالًا حارًا من السلطات المغربية، وكذلك من نواب مجلس المستشارين المغربي ومسؤولي السفارة الليبية في المغرب.

تنظم هذه الفعالية من قبل مجلس المستشارين المغربي ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتفعيل العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية، خاصةً في ظل التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تدور حول قضايا “التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي”.

ويناقش المحور الأول “تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية”، بينما المحور الثاني هو “تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة” ويتناول المحور الثالث “ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.