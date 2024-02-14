وفد من الخمس يعبر لباتيلي عن مخاوفه من “تأثير محتمل” للقوانين الانتخابية على مجتمعهم

أخبار ليبيا 24

عبّر أعضاء من المجلس الاجتماعي لمدينة الخمس، للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عن انشغالهم لاستمرار حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا، مشددين على ضرورة تعزيز الوحدة.

جاء ذلك في تصريح لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، على منصة (إكس).

ووفقًا لباتيلي، فقد طالب أعضاء المجلس بإجراء الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية. وأكدوا على منع ليبيا من الانزلاق نحو المزيد من الانقسامات.

وكنت في وقت سابق اليوم قد التقيت بأعضاء من المجلس الاجتماعي لمدينة الخمس، حيث أعربوا خلال اللقاء عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للقوانين الانتخابية الجديدة على مجتمعهم ودوائرهم الانتخابية. pic.twitter.com/8L8zg7CtDl — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 13, 2024

مخاوف وفد الخمس

وقال باتيلي، إن وفد الخمس، أعرب عن مخاوفهم بشأن “التأثير المحتمل للقوانين الانتخابية الجديدة على مجتمعهم ودوائرهم الانتخابية”.

تأتي المخاوف على الرغم من تأكيد مجلس النواب أن قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة “عادلة ومنصفة” للجميع.

وأضاف، أنّه أكد للوفد على ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية، في حوار بناء للتوصل لاتفاق يضمن المضي قدما، نحو إجراء الانتخابات، ويعالج بواعث القلق المشروعة لمختلف المجتمعات المحلية في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي، إنه تعهد بالقيام برحلة إلى المدينة في المستقبل القريب. وأضاف: “سأستمع إلى قادة المجتمع المحلي ومواصلة النقاش معهم، حول سبل تأمين مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لليبيا”.