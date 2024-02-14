وزارة المالية “تعتذر”: عدم اعتماد موازنة الدولة “أخّر” صرف مرتبات يناير

أخبار ليبيا 24

أرجعت وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية، تأخر صرف مرتبات شهر يناير، إلى عدم اعتماد موازنة الدولة للأعوام السابقة والعام الحالي.

ورأت الوزارة، في بيان، أن القرار الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة للعام المالي لسنة 2024، من بين أسباب التأخر: “إن التأخير كان طارئًا وخارجًا عن إرادة الحكومة ووزارة المالية”.

وأضافت أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بانتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة، فضلًا عن تحملها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين، وتسوية أوضاعهم المالية، التي كانت معطلة في حقبة الحكومات السابقة.

وأكّدت حرصها الدائم على إنجاز صرف المرتبات في موعدها دون أي تأخير.

اعتذار

وقدمت وزارة المالية اعتذارها عن التأخير لجميع الموظفين في ليبيا. وأكّدت أنها سلّمت، يوم أمس الثلاثاء، أذونات صرف مرتبات شهر (يناير)، للجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية، بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وتعرضت وزارة المالية والحكومة منتهية الولاية، التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، إلى انتقادات واسعة، على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب التأخر في صرف المرتبات في موعدها. وهذه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الوزارة في صرف المرتبات في موعدها.