هل يؤثر على أسعار السلع؟.. صعود سعر الدولار الأمريكي لأكثر من سبعة دنانير

أخبار ليبيا 24

صعد سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، مساء اليوم الأربعاء، مسجلًا 7.12 دينار مقابل 7 دنانير في تعاملات، أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك وفق صفحة “سوق المشير للعملات والذهب”، وهي صفحة معنية بأسعار العملات في طرابلس.

وفي السوق الرسمية، استقر سعر الدولار أمام الدينار، مسجلًا 4.8509 د.ل، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

وتزايد أسعار العملات الأجنبية، من بينها الدولار الأمريكي، ما يفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع في أسواق ليبيا، ويثقل كواهل العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

هذا الارتفاع جاء في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحكم المحلي، بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إطلاق حملة موسعة تهدف لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق.

وفي اجتماع مشترك الثلاثاء، بين أبو بكر الزوي، وكيل عام وزارة الحكم المحلي، واللواء سالم بوفار، رئيس جهاز الحرس البلدي، أعلن تشكيل فرق مشتركة بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي لتنفيذ الحملة.

وبحسب الحكومة، ستركز الحملة على ضمان توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وستركز أيضًا على مكافحة التلاعب في الأسواق. ويأتي ذلك، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكّد الزوي، أن وزارة الحكم المحلي ستعمل، بدعم من القوات المسلحة، على توفير كل الإمكانيات، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحملة.

وأضاف أن وزارة الحكم المحلي ستتابع الوضع بشكل دوري، لضمان استمرار نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة. وطالب الزوي المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أيّ ممارسات غير قانونية تتعلق بالأسعار.